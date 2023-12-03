«Ахмат» впервые с 2018 года обыграл «Спартак» в чемпионате России по футболу

В составе победителей голы забили Гамид Агаларов (34-я минута) и Светослав Ковачев (48). У «Спартака» отличился Антон Зиньковский (44).

На 34-й минуте красную карточку получил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль за толчок нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши, который праздновал взятие ворот. Бериша получил желтую карточку.

«Ахмат» обыграл «Спартак» впервые с 16 сентября 2018 года, тогда грозненцы одержали выездную победу со счетом 2:1. После этого «Спартак» выиграл шесть матчей, четыре встречи завершились вничью.