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21:11 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» впервые с 2018 года обыграл «Спартак» в чемпионате России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» дома со счетом 2:1 обыграл московский «Спартак» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене».

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Источник: Спорт-Экспресс

В составе победителей голы забили Гамид Агаларов (34-я минута) и Светослав Ковачев (48). У «Спартака» отличился Антон Зиньковский (44).

На 34-й минуте красную карточку получил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль за толчок нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши, который праздновал взятие ворот. Бериша получил желтую карточку.

«Ахмат» обыграл «Спартак» впервые с 16 сентября 2018 года, тогда грозненцы одержали выездную победу со счетом 2:1. После этого «Спартак» выиграл шесть матчей, четыре встречи завершились вничью.

«Ахмат» поднялся на 13-е место турнирной таблицы, команда набрала 16 очков. «Спартак» идет седьмым с 27 очками. В следующем туре «Ахмат» примет «Ростов» 9 декабря, «Спартак» в этот же день дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ахмат
2:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
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