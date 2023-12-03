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23:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба: «Зенит» хотел перенести матч с «Локомотивом» на понедельник

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о переносе начала матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) на полчаса.

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«Как перенос матча повлиял на настрой перед игрой? Когда на полчаса перенесли, то это было проблематично, потому что многие уже растёрлись, хотели выйти как можно скорее. Сначала “Зенит” хотел перенести на завтра, но потом поняли, что это всё очень “геморройно”, там очень много всяких нюансов. И решили играть. Думаю, что правильно. ЦСКА играл с “Ростовом”, и мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто, холодно. Огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали. Была классная атмосфера. Спасибо родным, близким, которые сегодня присутствовали и за нас болели. Сегодня мы им подарили мини-праздник в преддверии Нового года. Сейчас ключевой момент — нужно закончить красиво дома, с “Уралом”. Не хочется быть командой настроения. Обыгрывать пятикратного чемпиона два раза за сезон и терять очки с другими командами — мне кажется, не совсем правильно», — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.

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3:1
Первый тайм: 1:1
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