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00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Боязнь «Зенита» прошла. Чемпионство «Краснодара» никого не удивит

Константин Алексеев — о новой смене лидера в РПЛ.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Без источника

Интрига в РПЛ никак не хочет умирать. И это здорово.

Казалось, ситуация окончательно развернулась в пользу «Зенита». Чемпион пережил уходы Малкома и Кузяева, выстроил новую схему, в которой расцвел Кассьерра. Питерцы играючи ликвидировали отставание в семь очков от «Краснодара», выйдя после 16-го тура на первое место.

Понятно, что для этого должен был начать спотыкаться главный конкурент. «Быки» постепенно становились все менее опасными, а встреча в Екатеринбурге вообще стала апогеем: поражение 1:3 и всего один удар в створ ворот соперника. Ну и какой это претендент на золото? А фортель Кордобы с «жестом Соболева» и последующей дисквалификацией на три матча представлялся окончательным белым флагом.

Но пришел 17-й тур — и перевернул все с ног на голову. «Краснодар» снова впереди. Без лучшего бомбардира Кордобы обыгран «Оренбург». Без блеска, но три очка — у прагматичного Владимира Ивича. А «Зенит» провел серую встречу в Москве, по делу уступив «Локомотиву» — 1:3.

Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
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При этом питерцы несколькими днями ранее еще и в Кубке уступили «Динамо» — 0:1. Пропустив в меньшинстве и практически не создав голевых моментов. Невероятная статистика — ноль ударов в створ. Окей, против бело-голубых на поле не вышли Вендел и Кассьерра, а впереди еще есть мартовская ответная игра в Питере. Но против «Локомотива» бразилец и колумбиец уже были в строю, а итог тот же — второе подряд поражение в Москве.

Речь вовсе не о том, чтобы «переобуваться» каждый тур из-за итогов отдельного матча. Конечно, «Зенит» и сейчас остается главным претендентом на золото, это вам подтвердит любой букмекер, отвечающий за свое мнение деньгами. Но очевидно и другое: на зимний перерыв мы уйдем без уверенности в итоговом чемпионстве команды Сергея Семака.

Эта уверенность присутствовала и год, и два назад, и три. Гегемон выходил на каждую встречу с огромным запасом прочности, мог моментально прибавить так, чтобы не оставить шансов любому сопернику в России. Сейчас такого нет. Теперь сине-бело-голубые способны не победить даже тогда, когда действуют на пределе своих возможностей. Например, как в недавнем матче с «Краснодаром», где ни о какой расслабленности не могло быть и речи. Очевидно, что соперники перестали бояться «Зенит», не проигрывают ему еще до стартового свистка, как часто происходило ранее.

По ощущениям, в Питере все еще самая сильная команда в России. Но от конкурентов ее отделяет уже не пропасть. Это видно невооруженным глазом, об этом свидетельствует статистика. Четыре поражения за 17 туров — столько у невского коллектива не случалось в последние четыре года даже по итогам всего сезона. Тогда дело ограничивалось двумя, максимум — тремя проигрышами. Сейчас показатель перебит еще до зимней паузы.

И очень похоже, что на этот раз для чемпионства «Зениту» придется достать из себя даже больше, чем, как кажется, возможно. Иначе титул уйдет другому.

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