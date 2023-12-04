Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом»

«Поле, мне кажется, хорошо подготовили. Единственное, что при первом голе, конечно, вряд ли бы это случилось, если бы была хорошая погода, но везёт тому, кто везёт. В целом “Зенит” первый тайм контролировал, даже несмотря на то, что 1:1 было. Но во втором тайме, к сожалению для нас, хорошее исполнение стандарта — и всё, после этого, мне кажется, психологически как-то “Зенит” чуть надломился и мало создавал опасности, чтобы сравнять», — приводит слова Аршавина ТАСС.