Орлов об ошибке Кержакова: Почему никто из зенитовцев не стоял на ближней штанге? Смотрелось дико

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— Первый гол, правда, получился курьезным, но я бы здесь говорил не только об ошибке Кержакова.

Сколько я смотрю футбол, обязательно при угловых на ближней штанге стоит игрок обороны. Но вчера почему-то этого не было. Что это — установка тренеров или беспечность гостей? Я понять не могу… Ну как можно так вольно относиться к стандартам соперника? Во всяком случае, это смотрелось дико!

Ну мы же видим, как сегодня научились закручивать мяч в ворота с угловой отметки. Глушенков воспользовался этой недоработкой игроков «Зенита». Кержакову пришлось резко двинуться, упасть. В итоге неправильно поставил руки… Мало того что было холодно, так еще «Зенит» получил, что называется, холодный душ от своего голкипера, — сказал Орлов «СЭ».