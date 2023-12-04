В «Ахмате» объяснили поведение Бериши в эпизоде с удалением тренера «Спартака»

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша своим празднованием первого забитого мяча в матче с московским «Спартаком» дал волю эмоциям, он побежал к технической зоне, так как над ней находилась трибуна, на который сидела супруга игрока. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

3 декабря «Ахмат» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. После этого главный тренер «Спартака» толкнул футболиста, за что получил красную карточку и был удален. Бериша получил желтую карточку.

«Ребята проявили характер, это самое главное, выиграли, заработали три очка, в нынешней ситуации это главное, чтобы почувствовать уверенность в себе, продолжать также уверенно двигаться, — сказал Айдамиров. — Игра забудется, результат останется. Незакономерно, что мы находимся там, где мы сейчас оказались, мы так считаем. Это давило на ребят, но сомнений в команде и тренерском штабе у нас не было и нет. Эпизод с Бернардом Беришей? Давайте так, футбол и спорт — это эмоции, он дал волю эмоциям. Как он сказал нам, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в вип-ложе была его супруга, он побежал показаться ей».

«Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил желтую карточку, пропускает следующую игру, — добавил собеседник агентства. — То, что дальше произошло, — есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже. Как я отреагировал? Не ожидал. Что касается санкций, то это решает тренерский штаб и главный тренер. Ту серию, которая была, прервали, важная победа над “Спартаком”, наверное, накипело у всех, [Бериша] дал волю эмоциям. Футбол без эмоций не футбол».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей, тренера пригласили на заседание. Как сообщил ТАСС глава комитета Артур Григорьянц, у КДК РФС нет юрисдикции для рассмотрения поведения Бериши в данном эпизоде.