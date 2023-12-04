Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Рубин
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
3.12
Наполи
Интер
03
Футбол. Зарубежный
3.12
Марсель
Ренн
20
Футбол. Зарубежный
3.12
Барселона
Атлетико
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.12
Ахмат
Спартак
21
3.12
Краснодар
Оренбург
21
3.12
Локомотив
Зенит
31
3.12
ЦСКА
Ростов
20
2.12
Пари Нижний Новгород
Урал
10
2.12
Сочи
Крылья Советов
02
2.12
Факел
Балтика
00
26.11
Ростов
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:39 (мск), источник: ТАСС

В «Ахмате» объяснили поведение Бериши в эпизоде с удалением тренера «Спартака»

После первого гола в матче Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с главным тренером «Спартака».

Ахмат
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша своим празднованием первого забитого мяча в матче с московским «Спартаком» дал волю эмоциям, он побежал к технической зоне, так как над ней находилась трибуна, на который сидела супруга игрока. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

3 декабря «Ахмат» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. После этого главный тренер «Спартака» толкнул футболиста, за что получил красную карточку и был удален. Бериша получил желтую карточку.

«Ребята проявили характер, это самое главное, выиграли, заработали три очка, в нынешней ситуации это главное, чтобы почувствовать уверенность в себе, продолжать также уверенно двигаться, — сказал Айдамиров. — Игра забудется, результат останется. Незакономерно, что мы находимся там, где мы сейчас оказались, мы так считаем. Это давило на ребят, но сомнений в команде и тренерском штабе у нас не было и нет. Эпизод с Бернардом Беришей? Давайте так, футбол и спорт — это эмоции, он дал волю эмоциям. Как он сказал нам, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в вип-ложе была его супруга, он побежал показаться ей».

«Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил желтую карточку, пропускает следующую игру, — добавил собеседник агентства. — То, что дальше произошло, — есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже. Как я отреагировал? Не ожидал. Что касается санкций, то это решает тренерский штаб и главный тренер. Ту серию, которая была, прервали, важная победа над “Спартаком”, наверное, накипело у всех, [Бериша] дал волю эмоциям. Футбол без эмоций не футбол».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей, тренера пригласили на заседание. Как сообщил ТАСС глава комитета Артур Григорьянц, у КДК РФС нет юрисдикции для рассмотрения поведения Бериши в данном эпизоде.

В игре со «Спартаком» «Ахмат» прервал свою девятиматчевую серию без побед в РПЛ. Грозненский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 17 матчах. В следующем туре «Ахмат» дома сыграет с «Ростовом» 9 декабря.

Читайте также
Ахмат
2:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь