«Демонстрация духа!» Европа и Южная Америка в восторге от снежного футбола в России

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Снежный матч в Москве впечатлил не только поклонников футбола в России — новости о том, как играли ЦСКА и «Ростов» в аномальный снегопад, дошли до Европы и Южной Америки.

На игру на «ВЭБ Арене» обратил внимание Daily Mail — английское медиа искренне удивилось, как при такой погоде матч вообще решили провести. «Чудом игра ЦСКА состоялась — несмотря на горы снега и морозную температуру в минус пять градусов, — пишет издание. — На стадион “ВЭБ Арена” обрушилась снежная буря. Персонал перед игрой отчаянно пытался очистить поле от снега, однако ближе к началу матча невероятным образом было объявлено, что игра состоится, несмотря на погодные условия. В АПЛ эту игру почти наверняка отменили бы, но команды российской лиги, кажется, более привыкшие к такой погоде. Возможно, ещё более шокирующим, чем обильный снегопад, было то, что некоторые игроки ЦСКА вышли на поле в футболках с короткими рукавами».

Источник: DAILY MAIL

Издание SportBible обратило внимание на один забавный эпизод — когда Игорь Акинфеев соорудил из снега небольшую кучку и поставил на неё мяч, думая нанести удар от ворот.

«В воскресенье днём ​​температура упала до минус пяти градусов, а наземный персонал “ВЭБ Арены” неустанно работал над расчисткой снега перед началом матча.

В конечном итоге поле было признано пригодным для игры, и Акинфеев, всю свою 20-летнюю профессиональную карьеру проведший в ЦСКА, попытался воспользоваться зимними условиями. Собрав руками снег в небольшую кучку, россиянин положил мяч на вершину насыпи, чтобы попытаться получить преимущество при ударе от ворот. Но через несколько мгновений Акинфееву напомнил правила арбитр Рафаэль Шафеев: он посоветовал опытному голкиперу избавиться от своего гениального творения.

Почему? Австралийский чиновник Джейсон Райт однажды объяснил, почему игроки не могут использовать вспомогательные средства для ударов во время игры.

«Ни один футболист не может использовать во время матча вспомогательное средство для удара ногой, например, футболку, — сказал он на форуме AskTheRef. — Также игроку запрещено делать насыпь из земли или даже рыть землю, чтобы образовать небольшой приподнятый участок, на котором можно было бы поставить мяч. Любое из этих действий должно приводить к предупреждению (жёлтой карточке) за несанкционированные отметки на поле».

Вот как соцсети отреагировали на план Акинфеева. Один сказал: «Вот почему я раньше при каждой возможности покупал Игоря Акинфеева в FM», а другой прокомментировал: «Я немного скучаю по футболу, который приносит удовольствие».

МЯЧ НА СНЕЖНОЙ ГОРКЕ | Источник: Кадр из трансляции

Издание BNB подобрало несколько ярких эпитетов, чтобы описать матч: «Игру едва не отложили из-за самого сильного снегопада в Москве за последние 70 лет. Тем не менее судейская бригада решила действовать по регламенту, превратив матч не просто в столкновение двух команд, а в битву с природой. По ходу игры сотрудники стадиона работали не покладая рук, расчищая поле от снега, чтобы обеспечить бесперебойность игры. Матч стал свидетельством спортивного духа: игроки, персонал и болельщики, несмотря на суровую погоду, смогли принять участие в этом зрелище. Это было больше, чем просто игра; это была демонстрация неустанного человеческого духа, который процветает перед лицом невзгод!» Ух!

В Чили весь фокус внимания был на Викторе Мендесе, который не только принял участие, как они пишут в «снежном шоу», но и забил дебютный мяч за ЦСКА. «Матч, который стал последней домашней игрой для московской команды в этом году, прошёл в далеко не идеальных для игроков условиях, — пишет Record. — Персонал неустанно работал перед игрой, расчищая скопившийся снег, пытаясь отчаянно обеспечить шоу. Ближе к началу матча чудо стало реальностью: было объявлено, что игра состоится и, несмотря на ожидания, её не отменят из-за погодных условий. Удивительно, что некоторые из футболистов вышли на поле в футболках с коротким рукавом! Этот своеобразный жест добавил нотку интриги событию, которое и так стало известно стойкостью игроков перед лицом природы».

МЕНДЕС ПРАЗДНУЕТ ГОЛ | Источник: PFC-CSKA.COM

Adn Radio скромно называет Мендеса «звездой праздника» и мило описывает его празднование — чилиец нырнул в снег сразу после забитого мяча.