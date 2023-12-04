«Динамо» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток) Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.