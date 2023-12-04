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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московского «Динамо» и казанский «Рубин».

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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток) Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

«Динамо» набрало 28 очков в 16 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В случае победы бело-голубые поднимутся на третью строчку. «Рубин» (25 очков) располагается на восьмом месте.

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