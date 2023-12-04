«Мне было очень стыдно. Давайте разрушим стадионы и изуродуем все поля — можно же и так играть?» Жесткий Карпин

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Валерий Карпин очень бурно отреагировал на решение играть с ЦСКА в воскресный снегопад. Спустя сутки он говорит, что не жалеет о сказанном. В интервью Sport24 тренер «Ростова» объясняет, что стояло за его словами.

— Хотелось бы еще раз уточнить вашу позицию по матчу с ЦСКА, ставшему резонансным. Неделей ранее с такой же ситуацией — заснеженным полем, столкнулись «Балтика» и «Спартак», но при этом обсуждений о переносе матча в Калининграде не было. Чем та ситуация отличается от воскресной?

— Честно говоря, не знаю.

— Не считаете, что «Спартак» в Калининграде выиграл и поэтому не стал поднимать тему об условиях проведения матча? И были бы вы таким же жестким в оценках, если бы «Ростов» добился победы в Москве?

— Для ответа на этот вопрос достаточно изучить мои предматчевые высказывания. Или спросить у журналистов и комментаторов, какие формулировки я применял до игры. Результат матча никак не повлиял на мое отношение к этой ситуации. В подтрибунном помещении проведение игры в таких условиях я назвал ненормальным, уничтожающим репутацию нашего футбола. Еще раз повторяюсь — это я говорил до игры, а не после.

— Аргумент противников переноса матча на один день — в понедельник в Москве морозы должны были окрепнуть. И так по сути и произошло.

— Сегодня в Москве, насколько я знаю, минус 6 градусов. Морозы настолько окрепли, что невозможно было играть? Можно было спокойно перенести матч и провести его в понедельник на нормальном газоне. У меня вопрос — зачем надо было проводить эту игру в снегопад? Пускай кто-то ответит, приведет мне хоть один аргумент. Зачем? Возник форс-мажор — как говорят, такого снегопада не было в столице 70 лет. В чем проблема перенести матч из-за форс-мажора? Даже к 20.00 уже не было такого снегопада.

— Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что игру «лучше было перенести, но у лиги нет полномочий переносить матчи», а генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что «РФС не может переносить матчи РПЛ, так как есть регламент, который никто не может менять за час до игры». По официальной версии решение принял судья, но он же во время игры признался Глебову, что не самостоятельно принимал это решение. Кто же тогда имеет право на перенос?

— Это ко мне вопрос? Я не знаю, что написано в регламенте и кто принимал это решение. Поэтому после игры и задал вопрос, пытаясь выяснить, чье это решение. Причем за полчаса до начала игры, по словам сотрудников РПЛ, судья склонялся к переносу матча. В РПЛ согласовали с Матч ТВ, МВД и остальными ответственными организациями перенос на следующий день на 17.00. Что произошло за эти 30 минут? Кто-то принял решение, если судья говорит, что это не он. И еще раз — зачем?

— Вы достаточно жестко высказывались о принятом решении. Сейчас не жалеете об этом?

— Нет, не жалею.

— Ну, а как же возможная дисквалификация?

— За что?

— За оскорбления.

— Кого?

— Если бы я знал.

— Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните — кого я оскорбил?

— В СМИ прошла информация, что «Ростову» при составлении календаря было предложено обменяться с ЦСКА кругами: в конце сентября сыграть в Москве при нормальной погоде, а в декабре уже в Ростове. Но «Ростов» отказался, так как запланировал реновацию футбольного поля «Ростов-Арены». Так ли это? И если да, то нельзя было согласиться и перенести реновацию на неделю-вторую?

— Как сказали наши агрономы, дальше тянуть было нельзя: в декабре было бы поздно, они не успели бы подготовить газон ко второй части чемпионата.

Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах и поле было в нормальном состоянии — мяч катился. Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6−7 градусах. Но произошел форс-мажор, в конкретный воскресный день, с 11.00 до 19.00. Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».

Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча, когда мяч был в игре, по полю бегали люди с лопатами. Кому такая картинка была нужна? Мне, глядя на это, было очень стыдно. Зачем надо было играть в футбол, когда Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел? И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит ничего страшного в этом нет. Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля — можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта.

— После матчей минувшего тура вновь стала актуальна тема с возвращением к системе «весна-осень». Интересно ваше мнение на эту тему.

— Просто поменять местами круги? Весной провести первый, а осенью второй, включая матчи летом? Нужно говорить о датах проведения турнира, какая будет пауза между чемпионатами и т. д. и т. п. Вопросов и деталей много. А если уж говорить о вчерашнем матче, то такой снегопад мог случиться и 20 ноября. Или это невозможно? Представьте себе, что в эту дату проводился бы решающий 30 тур. Что тогда делать?