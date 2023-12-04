В «Локомотиве» отреагировали на слухи об интересе к Джикии из «Спартака»

«Никаких переговоров по Джикии Локомотив не ведёт. Контактов со “Спартаком” или представителем игрока по этой теме у нас не было», — приводит слова Нагорных журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Джикия провёл только шесть матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6,5 млн. Георгий выступает за «Спартак» с января 2017 года после перехода из «Амкара».