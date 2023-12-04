«Динамо» обыграло «Рубин» благодаря голу Тюкавина в пятом матче РПЛ подряд

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. На 26-й минуте мяч забил Константин Тюкавин, который отличился в пятом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд. Ранее в составе «Динамо» это удавалось Ролану Гусеву в 2000 году.

Для Тюкавина, чей возраст составляет 21 год и 5 месяцев, гол в ворота «Рубина» стал 25-м в РПЛ. Четверо футболистов достигали этой отметки в более молодом возрасте: Жо (ЦСКА, 20 лет и 6 месяцев), Александр Кержаков («Зенит», 20 лет и 7 месяцев), Федор Чалов (ЦСКА, 21 год и 1 месяц) и Алан Дзагоев (ЦСКА, 21 год и 4 месяца).

«Рубин» проиграл и пропустил в чемпионате России впервые с 30 сентября. Тогда казанский клуб уступил дома «Краснодару» (0:2) в десятом туре РПЛ. После этого команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью.

«Динамо», набрав 31 очко, поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. Беспроигрышная серия команды в различных турнирах достигла 11 матчей. «Рубин» с 25 баллами располагается на восьмой строчке.