Смолов считает, что матчи РПЛ в декабре проводятся не для болельщиков и футболистов

3 декабря матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0) прошел на заснеженном поле. В день игры в Москве шел снегопад, перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника. Начало встречи между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1) было отложено на 30 минут.

«Погодные условия такие, как обычно в декабре, ничего нового. Не кажется странным, потому что только в прошлом году закончили раньше, а так последние годы играем в эти числа. Это явно не для болельщиков, не для спортсменов в том числе, вы мне скажите, для кого? Не первый матч и не последний в снегу, поэтому есть, что есть», — сказал Смолов.

В понедельник «Динамо» со счетом 1:0 обыграло казанский казанский «Рубин» в заключительной встрече 17-го тура РПЛ. «Хорошо, что удалось добиться победы. “Рубин” много голов не пропускает, у них была беспроигрышная серия. Хорошо, что закончили последний домашний матч [в году] победой, могли забивать больше в конце, но чего-то не хватило», — отметил нападающий «Динамо».

«Мы идем от игры к игре, рады, что удалось продлить беспроигрышную серию, побеждаем. Причина в том, что у нас хорошая команда. Я говорил в начале сезона, что нужно усиливаться, мне кажется, что подписали хороших футболистов, у нас и скамейка расширилась, и конкуренция. Сейчас играем в свой футбол», — заключил Смолов.