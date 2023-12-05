«Англичане — молодцы, что восхитились зимним российским футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты в РПЛ». Интервью Алаева

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

В прошедшем туре в российском футболе случилось многое: удаление Абаскаля, прыжок Бериши, игроки праздновали голы в снегу, матчи были под угрозой срыва, а встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» и вовсе перенесли на полчаса. На актуальные вопросы в интервью «СЭ» ответил президент РПЛ Александр Алаев.

«Ростов» к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь

— Один из главных вопросов тура: почему нельзя было ЦСКА и «Ростову» поменяться кругами?

— На самом деле вопрос очень простой. Конечно, мы понимаем, что Ростов — южный город, там надо играть в декабре. Но не все зависит от нас. Футбольный клуб «Ростов» к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь, потому что у них запланирована реновация поля. Мы понимаем, что было бы проще сыграть на юге в декабре, но тогда есть риск, что поле будет не готово ко второй части сезона.

— Один судья Рафаэль Шафеев принимает два жестких решения: в Калининграде и в матче ЦСКА — «Ростов». В итоге видим снежный футбол. Вы довольны тем, как арбитры от РФС влияют на продукт РПЛ?

— Я не буду сталкивать РФС и РПЛ. Сейчас система работает так, что судья принимает решение, это его полномочия. Моя точка зрения была, что лучше сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить его. Понятно, что это определенные неудобства болельщикам, команде «Ростов» пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее переждать снегопад, ночью убрать поле, как это было в Воронеже.

Там примерно такая же ситуация: завалило снегом, всю ночь расчищали. Тяжелые условия, тем не менее матч «Факела» с «Балтикой» прошел в приемлемых условиях. В понедельник в Москве было, с одной стороны, чуть холоднее, чем в воскресенье, с другой — солнце, достаточно времени убрать снег. Судья же оценивает все эти варианты. Он решил, что поле выдержит, погодные условия — приемлемые для игры в футбол. Возможно, он был прав, потому что игра состоялась согласно календарю, матч был показан в прямом эфире, никто травму не получил. Мое же мнение частное — у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, обсуждали, но принято такое решение.

«Слава богу, что у нас есть возможность переносить отдельные матчи на весеннюю часть»

— Возможно ли, чтобы РПЛ была более независима в этом вопросе?

— Я вам скажу так: мы все, включая РФС, судей, персонально Рафаэля Шафеева, хотим, чтобы РПЛ была популярнее, чтобы зарабатывали больше. Наверное, какие-то изменения нужны с точки зрения перераспределения полномочий. Но мы командные игроки — будем обсуждать это с руководителями РФС, клубов. Я всегда говорю: любой регламент — живой организм. Его нельзя принять один раз на 20 лет вперед, он в любом случае будет меняться.

Есть очень много подводных камней, всегда нужно искать улучшения. Возможно, будет момент, в котором мы готовы взять на себя ответственность. Может быть, наоборот, где-то нас РФС подстрахует, как это случилось в том числе и с календарем. Совместная работа. Мы все настроены на то, чтобы как можно меньше было таких случаев, когда мы обсуждаем, кто принял решение и почему. Хотелось бы, как всегда, чтобы обсуждали красивые голы и в целом игру.

— Видели реакцию международной прессы на вчерашний матч ЦСКА и «Ростова»? Даже Daily Mail восхитились, что в такой холод провели матч. Обсуждали это с иностранными коллегами?

— Не обсуждал этот матч ни с кем. Был погружен в текущую работу, шел тур. Не проследил за английской прессой. Но раз они отметили — молодцы. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы они немножко другие моменты выделяли, связанные с РПЛ.

— Следующий тур — Калининград и Воронеж…

— А также Москва, Краснодар, Сочи… Видите, какая погода. Не будем опять возвращаться: «весна-осень», «осень-весна». Надо исходить из того, что идет чемпионат и сейчас такая погода. Слава богу, что у нас есть возможность переносить отдельные матчи на весну. Будем ориентироваться исходя из конкретной ситуации на каждом стадионе. Если будут непригодные условия для игры в футбол, значит, перенесем ее на резервную дату.

«Уверен, мы придем к тому, что судьи станут более открытыми»

— По сути, мы потеряли Михаила Галактионова на два матча, теперь Гильермо Абаскаля, вероятно, Валерия Карпина. Как вы считаете, вредит ли это имиджу лиги?

— По поводу Карпина — это решение КДК РФС, комментировать до заседания не буду. Если возвращаться к предыдущим случаям, в том числе и с Галактионовым, конечно, это нас не красит. Такие инциденты точно не делают лигу лучше.

В то же время я не то что хочу оправдывать тренеров, но понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся перед зимней паузой. Позади длинный путь. Эмоции на пределе. Все мы люди. Где-то тренеры и футболисты срываются, где-то не контролируют эмоции. КДК, кого сочтет нужным, накажет. А в перерыве, думаю, все наберутся сил, и таких эпизодов будет меньше.

— Вы извинялись за то, что в Калининграде было плохое качество картинки из-за отсутствия красных мячей. Может, и судьям объяснять свои решения по поводу проведения матчей?

— Я обещал не комментировать действия арбитров до конца первой части чемпионата. Но с учетом того, что это не совсем про судейство и качество их работы, отвечу. Не один раз я эту тему поднимал. Абсолютно уверен, мы придем к тому, что рефери станут более открытыми, станут давать комментарии на те или иные темы. Чем раньше мы это сделаем — тем лучше. Конечно же, судьи — такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса.

И, конечно, всем интересно мнение арбитров по тем или иным эпизодам. Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практика. Но то, что я вижу из мирового опыта, в том числе в АПЛ, серии А, все идут к тому, что в эфир дают переговоры ВАР, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решения. Особенно это касается Англии. А мы немножко, может быть, консервативны, уж слишком придерживаемся устоявшихся правил.

— Еще вопрос по матчу «Спартака». Как телезритель можете ли вы оценить эпизод с Беришей? Не слишком ли это было провокационно?

Читайте также Глава СК РФС считает, что арбитр верно рассудил эпизод с Беришей

— Вернусь к своему тезису: все устали, эмоции, плюс понятно, что они на поле, забили гол. Наверное, были лишние действия со стороны Бериши и Абаскаля. Но что случилось, то случилось. Разберут коллеги. Опять же — это часть игры. К сожалению, так бывает, что иногда эмоции зашкаливают и приводят к таким инцидентам. Я надеюсь, что все сделают выводы и мы теперь будем меньше упоминать КДК.