«Зенит» готовится к прыжку. Сохранит всех легионеров и не собирается отдавать золото «Краснодару». Инсайды «СЭ»

«Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть»

Олег Романцев

Фраза великого российского тренера, вынесенная в эпиграф, в полной мере отражает ситуацию, в которой сейчас находится «Зенит». К зимней паузе чемпион подходит на непривычном для последних лет втором месте, пусть отставание от «Краснодара» мизерное, всего два очка.

Не сказать, что сине-бело-голубых лихорадит, но в этом сезоне в их игре не всегда прослеживается легкость и возможность прибавить в любой момент, когда это потребуется. Невские футболисты не стали реже попадать по мячу, мастерство никуда не делось. Но, наверное, сказывается некая пресыщенность титулами.

Однако, несмотря на все эти факторы, именно «Зенит» с приличным отрывом от остальных остается главным фаворитом РПЛ у букмекеров. А они за свое мнение отвечают не просто словами — деньгами. И, конечно, никто из боссов питерского клуба не снимал с Сергея Семака задачу взять шестое подряд золото и Кубок страны.

Именно поэтому в Санкт-Петербурге, по данным «СЭ», не собираются в ходе зимней паузы продавать никого из ключевых легионеров.

В составе должны остаться защитники Нуралы Алип (23 года, контракт до июня 2025-го) и Дуглас Сантос (29, июнь 2026-го), хавбеки Вильмар Барриос (30, июнь 2027-го), Вендел (26, июнь 2027-го) и Клаудиньо (26, июнь 2027-го), а также форвард Матео Кассьерра (26, июнь 2025-го).

Более того, в ближайший период дозаявок изменения у сине-бело-голубых будут носить минимальный характер. И касаться в первую очередь трансферов на вход — не зря в среду сербское издание Mozzart Sport выдало инсайд об интересе «Зенита» к двум игрокам «Црвены Звезды», 18-летнему форварду Йовану Миятовичу и 21-летнему полузащитнику Марко Стаменичу.

В Санкт-Петербурге работают по очень простому (для обеспеченных) принципу: если есть возможность усилить какую-то позицию, мы это делаем. Неважно, есть на ней классный исполнитель или потенциальный новичок кратно превосходит уже имеющегося в наличии футболиста. В конце концов, конкуренция рождает мастерство. Так что «Зенит» не упустит шанса подписать человека, который стал бы претендовать на поле на место условных Клаудиньо, Вендела или Барриоса.

Правда, по нашим данным, зимой чемпион не намерен приобретать голкипера в дополнение к 36-летнему Михаилу Кержакову, 28-летнему Александру Васютину и 25-летнему Денису Адамову.

В СМИ появлялась информация об интересе к 21-летнему вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву, но она не соответствует действительности. В «Зените» считают, что из россиян реально усилить линию способен только другой «бык» — Матвей Сафонов. Но осознают, что его переход почти нереален. Особенно сейчас, когда южане стали за долгие годы первыми, кто навязал питерцам даже не борьбу, а настоящую битву за золото.

А чтобы те самые слова Романцева не оказались применительно к «Зениту» реальностью, «Краснодару» нужно включить весь свой потенциал. Начав уже в воскресенье, когда к нему в гости приедет колючий ЦСКА Владимира Федотова. Ведь днем ранее сине-бело-голубые принимают «Пари НН» — совсем не исключено, что в субботу чемпион как минимум на сутки вернет себе лидерство.