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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

В КДК объяснили, почему дисквалифицировали Карпина на один матч РПЛ за слова про «дебилов»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему комитет дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на один матч РПЛ за слова про «дебилов».

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«Карпин принял участие в заседании по ВКС. Мы посмотрели два видео. Одно из которых, где Карпин отправляется после матча к судье. Карпин, когда уходил, показывал судье пальцем. Мы обратились к судье с просьбой предоставить дополнительный рапорт по поводу общения с Карпиным. Судья сказал, что Карпин задал вопрос в спокойной манере: “Кто принял решение провести матч?” Ответ был дан, но Валерий Георгиевич переспросил. Судья ответил, что это его решение. Карпин показал пальцем: “Надо думать”.

Карпин перед интервью знал, что решение принимал судья. В правилах игры указано, что только судья может принимать решение о проведении матча. Карпин был обязан знать это. Мы поговорили с Карпиным, он объяснил, что до конца не верил, что судья принимал решение.

У комитета сложилось понимание, что его слова были направлены к официальному лицу матча. Карпин признал, что, наверное, зря эти слова были произнесены. Он был готов понести наказание, но отметил, что в таких условиях играть нельзя. Решение — дисквалифицировать Карпина за оскорбительное поведение на два матча РПЛ (один — реальный, второй — условный). И оштрафовать на 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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