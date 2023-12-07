В КДК объяснили, почему дисквалифицировали Карпина на один матч РПЛ за слова про «дебилов»

«Карпин принял участие в заседании по ВКС. Мы посмотрели два видео. Одно из которых, где Карпин отправляется после матча к судье. Карпин, когда уходил, показывал судье пальцем. Мы обратились к судье с просьбой предоставить дополнительный рапорт по поводу общения с Карпиным. Судья сказал, что Карпин задал вопрос в спокойной манере: “Кто принял решение провести матч?” Ответ был дан, но Валерий Георгиевич переспросил. Судья ответил, что это его решение. Карпин показал пальцем: “Надо думать”.



Карпин перед интервью знал, что решение принимал судья. В правилах игры указано, что только судья может принимать решение о проведении матча. Карпин был обязан знать это. Мы поговорили с Карпиным, он объяснил, что до конца не верил, что судья принимал решение.



У комитета сложилось понимание, что его слова были направлены к официальному лицу матча. Карпин признал, что, наверное, зря эти слова были произнесены. Он был готов понести наказание, но отметил, что в таких условиях играть нельзя. Решение — дисквалифицировать Карпина за оскорбительное поведение на два матча РПЛ (один — реальный, второй — условный). И оштрафовать на 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.