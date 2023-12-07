Акинфеев: я против, чтобы меня сравнивали с Яшиным и Дасаевым

«Лично я против таких сравнений, тем более с нашими великими вратарями, лучшими в своих эпохах — Львом Ивановичем Яшиным и Ринатом Файзрахмановичем Дасаевым. Мне дико неудобны эти сравнения. Для меня всегда было важным просто играть в футбол, делать своё дело хорошо, не подставлять тех, для кого я играю», — цитирует Акинфеева «Чемпионат.com».

По его словам, он всегда ориентировался на российских великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для него большой честью. Голкипер армейцев также поблагодарил поклонников, которые пытаются приводить аргументы в его пользу, однако добавил, что «все эти сравнения бессмысленны и несут только лишние негативные эмоции».