«Какой дебил принимал решение?» Должна ли Россия и дальше играть по схеме «осень-весна»? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005—2015 годах — об одной из самых обсуждаемых тем последнего времени.

Раз вновь вспыхнула дискуссия о возврате к проведению соревнований по системе «весна-осень», давайте посмотрим на происходящее без эмоций, субъективного «хочу — не хочу» и сравнений с кем-то или чем-то.

И так уже прозвучали слова, которые ничего кроме раздражения не выражают и ничего кроме напряжения не создают. Валерий Карпин назвал дебилами тех, кто принял решение о проведении матча ЦСКА — «Ростов» в сильнейший снегопад. Валерий Газзаев охарактеризовал шум о возврате к схеме «весна-осень» как «разговоры для бедных».

Последнее замечание важно — потому что позволяет понять разрыв в отношении к происходящему между богатыми и бедными. Наш футбол соткан из частных клубов с приличным финансированием и бюджетных команд, которым приходится выживать. А вопрос схемы розыгрыша чемпионата — это в том числе о том, чей голос важнее.

Поэтому давайте по пунктам.

Главными лоббистами в конце 2000-х — начале 2010-х выступали ЦСКА и «Зенит». Основной посыл — синхронизироваться с европейским календарем, чтобы лучше играть в еврокубках. В качестве самого яркого примера приводились последние, решающие матчи групповых турниров Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

В кулуарах говорили и о других моментах. ЦСКА не хотел терять своих бразильцев на полтора летних месяца в нечетные годы, когда проходил Copa America. В феврале 2010-го сменился президент РФС и силы, стоящие за ним. Менялся титульный спонсор РПЛ, для чего требовалось одобрение клубов.

В итоге на «осень-весну» перешли. Но — парадокс — решение не принесло еврокубковой выгоды. Напротив, ударило по человеку, который публично его олицетворял, — главе РФС Сергею Фурсенко.

«Зимой народ готов идти на матчи. Провести пару игр в манеже не проблема». Как переходили на систему «осень-весна».

Дик Адвокат, готовя сборную к Евро-2012, говорил, что футболисты опустошены после переходного чемпионата в 44 тура и что он не может давать им интенсивную нагрузку, заранее создавая запас прочности. «Бензин» у национальной команды закончился уже в конце встречи 2-го тура с Польшей, а на заключительную (и решающую) игру в группе с Грецией сил не осталось вообще.

Но даже приход в РФС Николая Толстых ситуацию с системой проведения соревнований не изменил. Конфронтация с РПЛ получилась огненной.

Снежная битва ЦСКА и «Ростова» 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Рассмотрим несколько аргументов сторонников — и, главное, что получилось на деле.

Синхронизация с Европой — вранье.

Даже трансферные окна с большинством западных лиг отличаются по срокам — в нужную для нас сторону. А что касается календаря, то посмотрите на зимнюю паузу. В России она длится с 10 декабря по 1 марта — плюс-минус день-два.

В Англии ее просто нет.

В Германии — с 20 декабря по 13 января.

В Испании — с 21 декабря по 3 января.

В Италии — с 29 декабря по 7 января.

Во Франции — с 20 декабря по 14 января.

Это топ-5. Мы ведь возвращались к моменту перехода на «осень-весну», а тогда именно такими ориентирами наш футбол и жил.

В РПЛ зимний перерыв составляет три месяца. У кого-то — неделю. У кого-то — три. Сильная синхронизация.

Идем дальше. «Весна-осень» — то же самое, только круги переставлены местами. Еще одна ерунда.

Последние чемпионаты по старой схеме начинались в районе 15 марта и заканчивались где-то 30 ноября. Полтора летних месяца (в четные годы предусматривались паузы на ЧМ и Евро, в нечетные — просто небольшой перерыв) команды играли на идеальных полях.

Сейчас сезон стартует примерно 15 июля и заканчивается 3 июня. Последние матчи в уходящем году проходят где-то 10 декабря, первые в новом — плюс-минус 1 марта.

То есть по сравнению со схемой «весна-осень» выпадают шесть летних туров (речь о сезонах без крупных международных турниров), и организаторы вынуждены компенсировать другими датами. Начиная соревновательный год на две мартовские недели раньше и завершая его, используя декабрьскую декаду.

Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада 35 фотографий 35 фотографий 35 фотографий

То же самое? Ага, конечно. Особенно если вспомнить, при какой системе чемпионата комфортнее на трибунах зрителям.

Следующий довод апологетов системы «осень-весна». Если играть летом, страдать будем от жары, а не от холода. Это реальный довод — случались в РПЛ и тепловые удары во время матчей.

Только вот если в жару можно поставить игру на позднее время — на 21.00, например, — дождавшись более-менее приемлемой температуры, то зимой никакие подобные перестановки ничего не изменят.

Так что же в итоге мы выиграли от перехода?

Возможность уходить в отпуск дважды в год всем, кто занят в футбольной индустрии.

Сохранение топ-клубами игроков южноамериканских сборных в ходе всего чемпионата.

Вроде бы все. Если говорить именно о преимуществах.

А в чем проиграли?

Во второй лиге клубы раньше платили с марта по ноябрь, теперь весь год. Впрочем, тут как посмотреть: для менеджмента это минус, для игроков — плюс.

Проблема короткого межсезонья для команд, перешедших в дивизион выше.

Финансовый разрыв для бюджетных клубов, когда финансовый год для госструктур и бюджетов с января по декабрь, а турниры — с июля по июнь. И часть коллективов, закончив турниры, не понимает, на какие деньги будет жить в следующем году.

Есть еще целые поля для аналитики. Те вопросы, на которые не ответишь с ходу:

— Как меняется посещаемость?

— Как меняется количество травм у футболистов?

— Нужны по-прежнему манежи, которые должны были построить после перехода для проведения игр в холода?

— Потерян ли наш козырь в международных встречах — стали результаты российских команд лучше в сентябре и марте?

— Упал ли интерес к нашему футболу за рубежом — ранее его могли смотреть в летнее время?

Что бы ни говорилось сейчас на эмоциях о двух схемах, очевидно, что решения, устроившего бы всех, не будет.

Есть богатые клубы и есть «разговоры для бедных».

Главный аргумент против — теряем лучшее время и выходим на поле в худшее.

При этом рассуждать приходится в абстрактной парадигме — сейчас Россия не представлена на международной арене, то есть не закладываемся на лето, когда в чемпионате должен быть перерыв на чемпионат мира или Европы. И если серьезно рассуждать о возвращении к схеме «весна-осень», надо строить два проекта — без международных матчей и с ними.

В сезоне-2010/11 мы занимали в таблице коэффициентов УЕФА седьмое место. В сезоне-2021/22 — десятое.

Но опять же, в еврокубках выступают только избранные. И прежде чем говорить о любой модели, следует помнить о приоритетах, о том, кто что выиграет и кто что проиграет.

Модель — не рецепт успеха. Любая. Вопрос в том, как играть в лучшее время года и не играть в плохое.

И как быть с клубами, которые ведут «разговоры для бедных».