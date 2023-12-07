«Локомотив» показал, как выглядит поле на стадионе перед матчем с «Уралом» в РПЛ

«На сколько процентов поле готово к завтрашнему матчу? Проблем не будет? Мы рассчитываем на то, что завтра проблем не будет. Ожидаем, что будут сильные морозы, что лист постепенно будет становиться хрустальным — в прямом и переносном смысле, то есть на нём будет появляться иней, будет стекленеть. Изумрудно-зелёное поле в таких условиях практически нереально. Оно, скорее всего, будет серебряным — от воздействия на распаренный лист той температуры воздуха, которая будет в чаше в период проведения матча. Надеемся, что ничего не помешает тому, чтобы футбол состоялся», — приводит слова главного агронома «Локомотива» Владислава Лысенко пресс-служба команды.