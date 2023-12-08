Источник: кандидат на пост директора «Спартака» Рибалта вылетел из Сербии в Москву

Также ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуры нескольких специалистов, но появление в клубе Рибалты наиболее вероятно. Красно-белые хотели закрыть этот вопрос до конца 2023 года.

Рибалта начал карьеру футбольного функционера в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, он перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу» и проработал там пять лет. С 2017 года Хавьер занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».