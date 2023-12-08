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00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: кандидат на пост директора «Спартака» Рибалта вылетел из Сербии в Москву

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, которого связывали с возможным назначением на аналогичную должность в московский «Спартак», вылетел из Сербии в Москву. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: https://vk.com/zenit

Напомним, ранее Хавьер Рибалта прокомментировал слухи о своём возможном назначении на должность спортивного директора в московский «Спартак», сообщив, что данная информация — неправда.

Также ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуры нескольких специалистов, но появление в клубе Рибалты наиболее вероятно. Красно-белые хотели закрыть этот вопрос до конца 2023 года.

Рибалта начал карьеру футбольного функционера в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, он перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу» и проработал там пять лет. С 2017 года Хавьер занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».

Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, а в апреле 2021 года покинул стан сине-бело-голубых. Позже Рибалта был назначен спортивным директором «Пармы», а потом успел поработать в «Марселе».

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