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8 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» обыграл «Урал» в последнем туре РПЛ перед зимней паузой

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Локомотив
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Москве, перед матчем произошел замер температуры с целью определения возможности организации матча. Термометр за час до игры показал минус 12 градусов. Матч завершился со счетом 2:0, победу хозяевам принесли голы Евгения Морозова (18-я минута) и Наира Тикнизяна (90+2).

Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов пропустил встречу, ранее он был дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитров после игры с «Крыльями Советов» (3:3).

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в таблице, екатеринбуржцы с 19 очками идут на 12-й строчке.

В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, железнодорожники сыграют в гостях с московским «Динамо», «Урал» встретится на выезде с грозненским «Ахматом».

Локомотив
2:0
Первый тайм: 1:0
Урал
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