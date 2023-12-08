«Локомотив» обыграл «Урал» в последнем туре РПЛ перед зимней паузой

Встреча прошла в Москве, перед матчем произошел замер температуры с целью определения возможности организации матча. Термометр за час до игры показал минус 12 градусов. Матч завершился со счетом 2:0, победу хозяевам принесли голы Евгения Морозова (18-я минута) и Наира Тикнизяна (90+2).

Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов пропустил встречу, ранее он был дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитров после игры с «Крыльями Советов» (3:3).

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в таблице, екатеринбуржцы с 19 очками идут на 12-й строчке.