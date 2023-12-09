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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:46 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» сыграют с «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ

Также в субботу пройдут матчи «Ахмат» — «Ростов» и «Зенит» — «Пари НН».

Спартак
Крылья Советов
Ахмат
Ростов
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Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» сыграет против самарских «Крыльев Советов» в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на «Открытие банк — Арене» и начнется в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 18, 9.12.2023, 14:00

Спартак-Крылья Советов-

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. Самарцы не проигрывают на протяжении трех встреч (две победы и одна ничья). «Спартак» с 27 очками идет на седьмой позиции.

В первом круге «Крылья Советов» дома разгромили красно-белых со счетом 4:0. Всего в РПЛ клубы провели между собой 57 матчей, 40 из которых завершились победой «Спартака», 8 раз выигрывали «Крылья Советов».

7 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на три матча (один — условно) за толчок полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в игре 17-го тура РПЛ.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 18, 9.12.2023, 16:30

Ахмат-Ростов-

В предстоящем матче из-за перебора желтых карточек москвичам не поможет полузащитник Михаил Игнатов. У гостей по этой же причине не сыграет бразильский защитник Фернандо Костанца. Также у самарского клуб из-за повреждений могут пропустить матч со «Спартаком» нападающие Дмитрий Цыпченко и Егор Ушаков.

Перед игрой полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, ранее выступавший за «Крылья Советов», отметил, что красно-белые провели работу над ошибками после предыдущей встречи с самарцами. «Тот матч нам не удался, был серьезный удар, очень болезненный. Разбирали соперника, делали акцент на его контратаках и пропустили первый мяч именно так. Последовала серьезная работа над ошибками», — сказал футболист пресс-службе красно-белых.

«Ахмат» сыграет с «Ростовом», «Зенит» примет «Пари НН»

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 18, 9.12.2023, 19:45

Зенит-Пари Нижний Новгород-

В следующем матче игрового дня, который начнется в 16:30 мск, грозненский «Ахмат» сыграет против «Ростова». «Ростов» занимает десятое место, имея в активе 20 очков, «Ахмат» расположился на 13-й строчке, набрав 16 очков. В первом круге «Ростов» дома разгромил «Ахмат» со счетом 3:0.

В последнем субботнем матче действующий чемпион страны петербургский «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород». Петербуржцы занимают второе место, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Нижегородцы идут девятыми, набрав 24 очка. В первом круге «Зенит» победил нижегородский клуб в гостях (2:0). Матч начнется в 19:45 мск.

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