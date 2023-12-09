«Счастье переполняло». Экс-игрок «Спартака» об эмоциях от гола в ворота красно-белых — его команда выиграла 4:0

— Оказалось, можно было спокойно с мячом забегать в ворота (улыбается). А я бежал и не видел, есть ли кто сзади. Просто понимал: вот сейчас забью «Спартаку». Клубу, которому, думаю, каждый мечтает забить — а у меня случай отдельный. Счастье переполняло.

Матч весь необычный был. «Крылья» в этом сезоне наладили реализацию — в прошлом играли не хуже, просто отдавали свои матчи. Вот и со «Спартаком» нам теперь реализация помогла. Не забей два первых же своих момента — все могло пойти иначе. А взять нашу ничью с «Оренбургом». Думаю, если бы мы забили в первом тайме, игра сложилась бы по-другому, — сказал Шитов.