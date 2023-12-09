«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Денисов, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Мартинс, Промес, Соболев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

В матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» дома разгромили «Спартак» со счётом 4:0. В составе самарцев отличились Юрий Горшков (дважды), Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.