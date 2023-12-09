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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов».

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Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Денисов, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Мартинс, Промес, Соболев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

В матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» дома разгромили «Спартак» со счётом 4:0. В составе самарцев отличились Юрий Горшков (дважды), Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

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