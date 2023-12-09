Часть футболистов «Спартака» пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за болезни

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Некоторые игроки московского футбольного клуба «Спартак» не примут участия в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» из-за заболевания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью, вирус. [Михаил] Игнатов же дисквалифицирован», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

В заявку команды на игру не вошли молдавский защитник Олег Рябчук, парагвайский полузащитник Хесус Медина, российский полузащитник Руслан Литвинов, конголезский нападающий Тео Бонгонда.