Часть футболистов «Спартака» пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за болезни
В заявку команды на игру не вошли Олег Рябчук, Хесус Медина, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда.
В заявку команды на игру не вошли Олег Рябчук, Хесус Медина, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда.
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Некоторые игроки московского футбольного клуба «Спартак» не примут участия в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» из-за заболевания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.
«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью, вирус. [Михаил] Игнатов же дисквалифицирован», — сообщили в пресс-службе «Спартака».
В заявку команды на игру не вошли молдавский защитник Олег Рябчук, парагвайский полузащитник Хесус Медина, российский полузащитник Руслан Литвинов, конголезский нападающий Тео Бонгонда.
Встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» пройдет в субботу в Москве и начнется в 14:00 мск.