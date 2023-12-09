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13:42 (мск), источник: ТАСС

Часть футболистов «Спартака» пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за болезни

В заявку команды на игру не вошли Олег Рябчук, Хесус Медина, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Некоторые игроки московского футбольного клуба «Спартак» не примут участия в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» из-за заболевания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью, вирус. [Михаил] Игнатов же дисквалифицирован», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

В заявку команды на игру не вошли молдавский защитник Олег Рябчук, парагвайский полузащитник Хесус Медина, российский полузащитник Руслан Литвинов, конголезский нападающий Тео Бонгонда.

Встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» пройдет в субботу в Москве и начнется в 14:00 мск.

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