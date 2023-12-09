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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и «Ростов».

Ахмат
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Агаларов.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Лангович, Вахания, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

В матче первого круга чемпионата России «Ростов» дома разгромил «Ахмат» со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Егор Голенков, Максим Осипенко (с пенальти) и Мохаммад Мохеби.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 17 матчей. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

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