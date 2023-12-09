«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома со счетом 3:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие банк — Арене».

Забитыми мячами отметились Квинси Промес (2-я минута), Александр Соболев (8) и Кристофер Мартинс (50).

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче был член тренерского штаба красно-белых Владимир Слишкович. 7 декабря главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на три матча (один — условно) за толчок полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в игре 17-го тура (1:2).

«Спартак» прервал серию из трех поражений подряд в очных матчах против самарцев. В чемпионатах России «Спартак» потерпел два поражения, один раз красно-белые уступили в Фонбет — Кубке России.