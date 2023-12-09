Соболев установил рекорд сезона в РПЛ по количеству ударов за один матч

Красно-белые одержали победу со счётом 3:0.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев нанёс восемь ударов в сторону ворот голкипера самарцев Ивана Ломаева, что стало рекордным показателем текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает журналист Александр Дорский в своём телеграм-канале.

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву, который нанёс семь ударов в сторону ворот «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Тогда армейцы уступили со счётом 2:3.