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16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев установил рекорд сезона в РПЛ по количеству ударов за один матч

Сегодня, 9 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Спартак
Крылья Советов
ЦСКА
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Источник: Чемпионат.com

Красно-белые одержали победу со счётом 3:0.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев нанёс восемь ударов в сторону ворот голкипера самарцев Ивана Ломаева, что стало рекордным показателем текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает журналист Александр Дорский в своём телеграм-канале.

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику московского ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву, который нанёс семь ударов в сторону ворот «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Тогда армейцы уступили со счётом 2:3.

Напомним, в сегодняшней встрече Александр Соболев забил второй мяч «Спартака» в ворота «Крыльев Советов». Помимо него, голами отметились Квинси Промес и Кристофер Мартинс.

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Спартак
3:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
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