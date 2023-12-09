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16:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зимняя месть «Спартака». Красно-белые ответили «Крыльям» разгромом, Абаскаль может перевести дух

Красно-белые перед отпуском уверенно переиграли самарцев и обошли их в таблице.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Традиция «Спартака» времен Абаскаля — довести дело до локального кризиса, после чего начать исправлять ситуацию логичными и обоснованными ходами. Так было в пору игнорирования тренером проверенной связки центральных полузащитников Пруцев — Литвинов. Так было, когда в запасе томился Зиньковский. В субботу можно было бы вспомнить еще и про вернувшегося в старт Соболева, однако чистоту эксперимента отменяла дисквалификация Игнатова, которого Абаскаль предпочитает использовать в паре с Промесом.

Зато второй тур подряд (возможно, в силу болезни Литвинова) в старте появился Мартинс, и люксембуржца можно было по достоинству оценить в первой же атаке. Дриблинг на фланге, образцовая диагональ к линии штрафной, а там уже соло исполнил Промес. Раскачал финтами двух центральных защитников и из-под Евгеньева отправил мяч в угол. Ну, а Соболев со второго захода расстрелял ворота, воспользовавшись ошибкой Солдатенкова.

2:0 к девятой минуте — это было мощно. Но все-таки речь не шла о некоем откровении. Месяц назад красно-белым хватило четверти часа на те же два гола «Ростову». Это тогда Валерий Карпин сказал своим футболистам про девочек, которые вышли не биться, а просто бегать на поле. «Крылья» же подобных эпитетов точно не заслуживали. Они и агрессивно прессинговали, и выбегали в фирменные быстрые атаки, и даже забили из небольшого офсайда, однако порой случается, что количество неприятностей концентрируется в одно время и в одном месте.

В данном случае грубые индивидуальные ошибки в обороне наложились на кадровые сложности. Пожалуй, Игорь Осинькин провел только одну плановую и ожидаемую замену, выпустив вместо не убедившего в прошлом туре Писарского освоившегося по ходу сезона в новом для себя амплуа Рахмановича. Вместе с тем в отсутствие дисквалифицированного Фернандо Костанцы «Спартак» с завидной легкостью проходил центр поля.

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Но только ли в бразильце было дело? Да, у самарцев имелись шансы развернуть игру. Один — так вообще убойный, однако Максименко потащил удар в упор от Рахмановича. Спартаковцы же, заметно уступая во владении мячом, но получив простор для быстрых атак, только за первый тайм наиграли не на два, а минимум на четыре гола. Словно в сравнение с октябрьскими 0:4 в Самаре поменялись с соперником ролями. В Тушино разгром к перерыву отменили остановивший два удара Квинси каркас ворот и Ломаев, вытянувший мяч из угла после атаки Соболева со «второго этажа».

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«Спартак» перед отпуском поймал кураж. Поэтому невероятные эмоции вызвал и восхитительный подкат Бабича под выскакивавшего на ударную позицию Салтыкова, и два рикошета, подарившие заслуженный гол проведшему классный матч Мартинсу. Это был явно не тот случай, когда цифры кому-то могут показаться парадоксальными. Вдвое больше владея мячом, волжане так и не смогли это во что-то материализовать. Но какой в подобном контроле прок, если спартаковцы в несколько передач доводили мяч до штрафной и к финальному свистку по числу ударов перестреляли соперника 16:10 (8:2 в створ)?

Дисквалифицированный Абаскаль и мороза избежал, и понизил градус давления на ближайшие пару месяцев. Хотя бы на какое-то время разговоры о том, что испанца нужно убирать уже сейчас, стихнут. А потом будут сборы и весна, которая начнется для «Спартака» в Санкт-Петербурге матчем с «Зенитом». И уже после него красно-белые страсти — при любом результате — начнут бушевать с новой силой. Иначе просто не бывает.

Автор: Андрей Кузичев

Спартак
3:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
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