«Ахмат» и «Ростов» не выявили победителя в матче 18-го тура РПЛ

Источник: https://t.me/akhmatgrozny

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Игра началась в 16:30 мск.

Команда не смогли отметиться забитыми мячами. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью — 0:0.

В матче первого круга чемпионата России «Ростов» дома разгромил «Ахмат» со счётом 3:0. Тогда в составе хозяев голами отметились Егор Голенков, Максим Осипенко (с пенальти) и Мохаммад Мохеби.