«Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 19:45 мск.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Фернандес, Сантос, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Кассьерра.

«Пари НН»: Кукушкин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Кахарчук.

В первом круге нынешнего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0 благодаря дублю колумбийского форварда Матео Кассьерры. При этом с 48-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве из-за удаления защитника Виктора Александрова.