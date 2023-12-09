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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород».

Зенит
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 19:45 мск.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Фернандес, Сантос, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Кассьерра.

«Пари НН»: Кукушкин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Кахарчук.

В первом круге нынешнего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0 благодаря дублю колумбийского форварда Матео Кассьерры. При этом с 48-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве из-за удаления защитника Виктора Александрова.

В данный момент «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 17 проведённых матчах. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после аналогичного количества встреч.

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