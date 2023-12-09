Игра команды Карпина в Грозном — это кошмар

Команда Карпина не забила в двух последних матчах РПЛ в 2023 году. Встреча «Ахмата» и «Ростова» завершилась нулевой ничьей.

Один из самых обсуждаемых игроков прошлого тура РПЛ Бериша пропускал матч с «Ростовом». Косовар отбывал сегодня дисквалификацию, при этом не уехал из России, а находился на трибуне. Жёлтая карточка, полученная Бернардом за прыжок перед главным тренером «Спартака», стала четвёртой для атакующего полузащитника. Без Бериши команде Мирослава Ромащенко недоставало скорости при развитии контратак. Хозяева играли в основном вторым номером, тогда как ростовчане владели мячом 70% времени. Попытки команды Валерия Карпина выманить соперника на себя не приносили результата — грозненцы отказывались раскрываться, прессинговать. «Ахмат» защищался большими силами и компактно, Швец был третьим центральным защитником, а вингеры заужали свои позиции и заставляли ростовчан искать свободное пространство на флангах.

Футбол был зимним не по погоде, но по качеству. Темп не самый высокий, много простых решений и брака. В первом тайме скорее «Ахмат» наиграл на гол. Несколько контрвыпадов команда Валерия Карпина всё же прозевала. Ковачев едва не убежал один на один — Вахания оказался побыстрее. А Харин сумел улететь один на один с вратарём. Но пробил так, что Песьяков, вернувшийся в стартовый состав после «отдыха» и пропуска двух туров, совершил яркий сейв ногой. Кроме того, Ковачев зарядил с подбора на стандарте и сотряс перекладину.

«Ростов» до перерыва не нанёс ни одного удара в створ ворот Шелии. Центрфорвард ростовчан Комличенко только однажды встретился с мячом в штрафной грозненцев. Впрочем, у нападающего хозяев Агаларова, который остаётся в основе «Ахмата» после двух туров подряд с голами, вообще было ноль касаний в штрафной. «Патроны» снайперам команд подвозили плохо.

В перерыве у «Ахмата» неожиданно произошла замена вратаря. По ходу игры стало известно, что Шелия вышел на матч с температурой и в какой-то момент нехорошо почувствовал себя. Ромащенко вынужден был бросать в бой голкипера Опарина, который в этом сезоне РПЛ провёл три матча и пропустил пять мячей. В первые 15 минут второго тайма на поле почти ничего интересного не происходило. Запомнился разве что оригинальный стандарт от Карпина: Мохеби тонко продлил движение мяча пяткой на потерянного всеми Миронова, хавбек бил с 10 метров, но получилось неудачно.

А потом «Ахмат» едва не забил после своего стандарта. Снова «Ростов» спасла перекладина — Челикович выиграл воздух и бил головой. Карпин, точнее его штаб (сам главный тренер сборной России отбывал дисквалификацию), отреагировал на происходящее на поле заменой Комличенко. Центрфорвард так ничего и не показал, кроме эпизода с падением в штрафной грозненцев, когда он безуспешно пытался заработать пенальти. Николай лишь однажды пробил по воротам, передач под удар не отдавал. За всю первую часть сезона у Комличенко лишь два гола с игры и один с пенальти — все были забиты ещё летом.