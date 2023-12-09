Соболев вошел в топ-25 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Сегодняшний гол стал для Соболева 54-м за «Спартак». Он поднялся на 25-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». 54 гола за «Спартак» также забил Илья Цымбаларь. Для достижения этой отметки Цымбаларю понадобилось 204 матча, а Соболеву — 123.