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19:47 (мск), источник: Sport24

Соболев вошел в топ-25 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Нападающий Александр Соболев вошел в топ-25 лучших бомбардиров в истории «Спартака», отметившись голом в сегодняшнем домашнем матче с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 18-го тура РПЛ.

Спартак
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Сегодняшний гол стал для Соболева 54-м за «Спартак». Он поднялся на 25-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». 54 гола за «Спартак» также забил Илья Цымбаларь. Для достижения этой отметки Цымбаларю понадобилось 204 матча, а Соболеву — 123.

Следующая цель Соболева в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака» — Сергей Шавло, который занимает 24-е место, забив 57 голов.

Топ-25 лучших бомбардиров в истории «Спартака» выглядит следующим образом:
1. Никита Симонян — 160 голов
2. Сергей Родионов — 153
3. Галимзян Хусаинов — 129
4. Федор Черенков — 121
5. Юрий Гаврилов — 115
6. Квинси Промес — 114
7. Егор Титов — 106
8. Андрей Тихонов — 90
9. Анатолий Ильин — 88
10. Роман Павлюченко — 87
11. Сергей Сальников — 79
12. Николай Дементьев — 75
13. Алексей Парамонов — 73
14. Георгий Глазков — 69
15. Владимир Бесчастных — 66
16. Валерий Шмаров — 63
17. Виктор Семенов — 62
18. Юрий Севидов — 62
19. Веллитон — 61
20. Анатолий Исаев — 61
21. Алексей Соколов — 59
22. Георгий Ярцев — 59
23. Николай Осянин — 59
24. Сергей Шавло — 57
25. Александр Соболев — 54
26. Илья Цымбаларь — 54.

Спартак
3:0
Первый тайм: 2:0
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