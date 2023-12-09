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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Юран — о матчах РПЛ в мороз: мы наплевательски относимся к футболистам

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что, играя матчи МИР РПЛ в мороз, наплевательски относимся к футболистам.

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Источник: Чемпионат.com

«Стаматов и Живоглядов вылетели с температурами. После выходного один раз я команду вывел на поле в среду, в минус 12 градусов. Вылетели Нигматуллин, молодой парень Мухин, Жигулёв был под вопросом, но приехал. У остальных на грани было, капал доктор им витамины. Один день тренироваться мы вышли в среду, у многих сразу горло стало болеть.

Я их вывел всего лишь на 25 минут. Мы чуть‑чуть поиграли, есть недельный цикл, чтобы подготовиться к матчу. Я с большим уважением отношусь к функционерам. Правда, это не сарказм какой‑то, но меня больше всего удивило, насколько мы наплевательски относимся к футболистам. 2 декабря мы отыграли и уже во многих регионах пошло минус 10 градусов, в Москве — минус 8 градусов.

Хорошо, что довёз команду. Потерял ключевых футболистов. Будем играть, что делать. Тур можно было спокойно весной провести. Для кого играем? Зрителей в Москве мало, я смотрел “Локомотив” — “Урал” (2:0). Честно, жалко просто парней, я сам такое проходил. Но у нас же выход есть и это решаемо. Надо футболистов уважать», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 декабря, матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Пари НН» (0:0) проходит при температуре −11 градусов.

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