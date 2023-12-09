Футболисты «Зенита» обыграли «Пари НН» в матче чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 1:0 победил «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в присутствии 24 945 зрителей.

Единственный мяч на 15-й минуте забил нападающий Матео Кассьерра. Колумбиец записал на свой счет 14-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ, он является лидером в списке бомбардиров.

Символический удар перед началом матча нанесла обладательница мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом российская пловчиха Евгения Чикунова.

«Зенит» выиграл первый из трех последних матчей, до этого петербургская команда проиграла в чемпионате России московскому «Локомотиву» (1:3) и в первом матче четвертьфинала «пути РПЛ» кубка страны столичному «Динамо» (0:1). У «Пари НН» всего одна победа в последних шести матчах во всех турнирах — над екатеринбургским «Уралом» в игре национального первенства (1:0).