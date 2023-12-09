«Зенит» снова первый. Но какой же убаюкивающий матч в Питере!

Интересное совпадение — двум лидерам РПЛ в последнем зимнем туре вообще не пришлось тревожиться из-за погоды. В то время как игроки «Локомотива» или «Спартака» морозились в Москве, «Зенит» сыграл с «Пари НН» под крышей «Газпром Арены», а «Краснодар» в мегакомфортных южных условиях проведёт встречу с ЦСКА. Здесь к составителям календаря минимум вопросов — было бы уже перебором не использовать в декабре единственную теплую арену центральной и северной полосы России и стадиона на юге. Может, поэтому в Питере на встречу с «Пари НН» пришли почти 25 тысяч человек. Смотреть футбол в таких условиях точно приятно.

У «Пари НН» после игры с «Уралом» (1:0) при минусовой температуре началась эпидемия. По крайней мере, так ситуацию описывал клуб. С высокой температурой слегли Нигматуллин, Живоглядов и Майга. Последний точно никак не мог сыграть в Питере из-за дисквалификации, но потеря первых двух существенна. Впрочем, у чемпиона дела были не лучше: Кержаков пропускал игру из-за повреждения, Клаудиньо не тренировался всю неделю после прыжка Пиняева, а Алипу дали передышку.

Вообще, команде Юрана тяжело в гостях — любых. В этом сезоне на чужом поле только два набранных очка. Неудивительно, что первый мяч нижегородцы могли пропустить уже на третьей минуте, когда Вендел прострелил вдоль штрафной, а Мостовому просто не хватило длинны мог, чтобы эффективно замкнуть. После первого момента «Зенит» будто бы успокоился. Соперник оставлял очень мало свободных зон, а у Питера не особо получалось их находить. Поэтому до 15-й минуты игра шла без моментов. Сами гости, кстати, тоже несколько раз убежали вперёд, но без особой прыти.

А потом «Зенит» создал второй опасный момент в матче, который завершился голом. Вендел бахнул с линии штрафной в перекладину, а на подборе удачнее всех сыграл Мантуан, который умудрился отправить мяч во вратарскую. Там в пустые уже закатывал Кассьерра — 14-й мяч лучшего бомбардира в сезоне.

Следующий важный момент произошёл в середине тайма: Чистяков, который в этом сезоне и так играет очень мало, опустился на газон и позвал докторов. Травма. Очень неудачная осень для ещё недавно основного защитника «Зенита». Вместо него вышел Алип, но на обороне это особо не отразилось. Нижегородцы даже после пропущенного гола не очень-то рвались вперёд, что явно не нравилось Юрану. В какой-то момент владение «Зенита» даже дошло до 80%. Но мяч при этом в основном находился в центре поля.

Интересно, что после перерыва Юран не сделал ни одной замены. Неужели тренера всё устраивало? При этом игра не особо изменилась: логичный момент у «Зенита», который не реализовал Мантуан, и убаюкивающее продолжение. Волну драйва поймал разве что тренер гостей, который за свои споры умудрился получить жёлтую карточку.

На 78-й минуте «Пари НН» создал свой самый опасный момент в матче, когда после подачи мощно в сторону ворот бил Тихий, но его удар заблокировал Барриос.