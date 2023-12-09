Сергей Юран прокомментировал поражение «Пари НН» от «Зенита»

«Готовились мы на велотренажёрах неделю. Потому что в Нижнем минус 15, 17, потом 20. Возможности потренироваться не было. В среду вывел команду на 25 минут и сразу потерял бойцов. Кто-то заболел после “Урала” — Живоглядов, Мухин, Нигматуллин. Половина команды с горлом. Боялся, что самому придётся выйти. Сказал тренерскому штабу готовиться, если пойдёт эпидемия. Вышли бы мы.



В перерыве у парней ноги сели. Тяжело. Хотя во втором продышались. На ничью мы наиграли. Пропустили курьёзный гол, заставили “Зенит” тянуть время. У них-то и особых моментов не было.



Первой частью чемпионата в целом недоволен. Разве что по концовке есть вопросы. Этот тур можно было бы провести и весной», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.