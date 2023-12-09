Тренер «Зенита» Семак рассказал, как планирует встретить Новый год

«Новый год планирую встретить в кругу семьи. Может, после съездим с семьёй куда-то. Детей много, может, придётся разделиться (улыбается). С одной часть съездим до нового года, со второй — после», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.