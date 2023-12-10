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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:56 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» сыграют с ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ

Краснодарцы отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 18, 10.12.2023, 19:45

Краснодар-ЦСКА-

ТАСС, 10 декабря. Футбольный клуб «Краснодар» сыграет с московским ЦСКА в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Краснодаре.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, команда набрала 35 очков в 17 матчах и отстает на один балл от «Зенита», у которого на одну игру больше. Армейцы идут на седьмой позиции, имея в активе 28 очков. В первом круге ЦСКА со счетом 1:0 обыграл «Краснодар» и нанес ему первое поражение в турнире. Всего между этими командами было сыграно 25 матчей в рамках РПЛ, 9 из которых завершились победой ЦСКА, 6 — победой «Краснодара».

Ряд игроков у обеих команд пропустит матч из-за травм. У армейцев продолжают восстановление защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Мухин. «Краснодару» не поможет бразильский защитник Кайо.

По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, в этом матче не будет фаворита. «В таких матчах не бывает фаворитов, я думаю, будет равная, интересная игра. ЦСКА выиграл последний матч против “Краснодара”, но исход той игры мог быть любым. Этот матч будет серьезным испытанием для обеих команд», — сказал эксперт ТАСС.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА начнется в 19:45 мск.

«Динамо» сыграет с «Факелом», «Балтика» примет «Рубин»

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 18, 10.12.2023, 14:00

Факел-Динамо-

В первом матче игрового дня воронежский «Факел» на своем поле сыграет против столичного «Динамо». Московский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Бело-голубые одержали четыре победы в последних пяти матчах и один раз сыграли вничью. «Факел» расположился на 11-й позиции, имея в активе 20 очков.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. Матч начнется в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 18, 10.12.2023, 16:30

Сочи-Оренбург-

В другой встрече игрового дня «Сочи» примет «Оренбург». «Сочи» является худшей командой РПЛ, которая набрала 10 очков и проиграла 4 из 5 последних матчей. «Оренбург» с 14 очками занимает 14-е место.

В первом круге «Оренбург» разгромно обыграл «Сочи» (3:0). Команды также сыграли две встречи в рамках группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, в которых оренбуржцы одержали две победы. Матч между «Сочи» и «Оренбургом» начнется в 16:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 18, 10.12.2023, 19:45

Балтика-Рубин-

В 19:45 мск также начнется матч между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». «Рубин» занимает восьмое место, имея в активе 25 очков, казанский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей и один раз проиграл. «Балтика» занимает предпоследнюю, 15-ю позицию, набрав 13 очков.

В прошлом сезоне обе команды играли в Мелбет — Первой лиге, где «Рубин» стал победителем турнира, а «Балтика» заняла второе место. В первом круге РПЛ «Рубин» обыграл «Балтику» со счетом 1:0.

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