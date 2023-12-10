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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 10 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 17 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички 31 очко после аналогичного количества встреч.

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