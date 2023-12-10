Шунин превзошел результат Льва Яшина

«Динамо» в воскресенье играет с воронежским «Факелом» на выезде в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась в 14:00. Этот матч стал для Шунина, вышедшего в стартовом составе, 359-м за «бело-голубых», на счету Яшина — 358 матчей за «Динамо».

Шунин вышел на чистое третье место в списке рекордсменов клуба по количеству матчей. Лидером в истории «Динамо» по данному показателю является защитник Александр Новиков (395 матчей), а второе место занимает еще один игрок обороны Александр Маховиков (363).

Также матч против «Факела» стал для 36-летнего вратаря юбилейным 300-м в рамках РПЛ.

Шунин — воспитанник «Динамо» и выступает за основную команду с 2007 года. Вместе с «бело-голубыми» он дважды становился бронзовым призером чемпионата России и дважды доходил до финала Кубка страны.