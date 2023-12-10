Шунин превзошел результат Льва Яшина
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вратарь «Динамо» Антон Шунин обошел Льва Яшина по количеству матчей за московский футбольный клуб.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Вратарь «Динамо» Антон Шунин обошел Льва Яшина по количеству матчей за московский футбольный клуб.
«Динамо» в воскресенье играет с воронежским «Факелом» на выезде в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась в 14:00. Этот матч стал для Шунина, вышедшего в стартовом составе, 359-м за «бело-голубых», на счету Яшина — 358 матчей за «Динамо».
Шунин вышел на чистое третье место в списке рекордсменов клуба по количеству матчей. Лидером в истории «Динамо» по данному показателю является защитник Александр Новиков (395 матчей), а второе место занимает еще один игрок обороны Александр Маховиков (363).
Также матч против «Факела» стал для 36-летнего вратаря юбилейным 300-м в рамках РПЛ.
Шунин — воспитанник «Динамо» и выступает за основную команду с 2007 года. Вместе с «бело-голубыми» он дважды становился бронзовым призером чемпионата России и дважды доходил до финала Кубка страны.
Лев Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1970 год и становился пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка Советского Союза с московской командой. Яшин — единственный в истории футбола вратарь, выигравший «Золотой мяч». Также он олимпийский чемпион Игр 1956 года и победитель первого чемпионата Европы (1960) в составе сборной СССР.