«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Адамов, Сидоров, Хотулёв, Капленко, Оганесян, Башич, Флорентин, Обухов, Горлюк.

В матче первого круга чемпионата России «Оренбург» дома разгромил «Сочи» со счётом 3:0. В составе хозяев голами отметились Брайан Мансилья (с пенальти), Владимир Обухов и Джастин Куэро (с пенальти).