Ловчев высказался о ситуации со спортивным директором в «Спартаке»

«Очевидно, что к Эшуорту есть вопросы, а он на эти вопросы предпочитал не отвечать. Сейчас говорят о приходе Рибалты, называют другие фамилии иностранцев. Но я не понимаю, зачем сейчас иностранный спортивный директор — у “Спартака”. Уже был один спортивный директор Цорн. Выгнали. Потом был другой — Каттани. Ушёл сам.

Потом взяли спортивного директора Эшуорта, о котором при назначении отзывы были такие, что всё было понятно уже тогда. Человек тихо сидит уже около двух лет, у него всё хорошо — а «Спартак» на пятом-шестом месте со всеми новобранцами.