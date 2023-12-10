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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловчев высказался о ситуации со спортивным директором в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации со спортивным директором в команде.

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Источник: Чемпионат.com

«Очевидно, что к Эшуорту есть вопросы, а он на эти вопросы предпочитал не отвечать. Сейчас говорят о приходе Рибалты, называют другие фамилии иностранцев. Но я не понимаю, зачем сейчас иностранный спортивный директор — у “Спартака”. Уже был один спортивный директор Цорн. Выгнали. Потом был другой — Каттани. Ушёл сам.

Потом взяли спортивного директора Эшуорта, о котором при назначении отзывы были такие, что всё было понятно уже тогда. Человек тихо сидит уже около двух лет, у него всё хорошо — а «Спартак» на пятом-шестом месте со всеми новобранцами.

Теперь давайте возьмём следующего. Я всё понимаю — тяжёлая работа покупать за большие деньги иностранцев, очень много надо летать и вести переговоры. Но в «Спартаке» точно уверены, что кто-то из россиян не справится с этой работой лучше, чем справлялись Цорн, Каттани и вот теперь Эшуорт?" — написал Ловчев в соцсети.

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