«Оренбург» в концовке ушел от поражения в матче с «Сочи»

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Счет на на 42-й минуте с передачи Кристиана Нобоа открыл Иван Игнатьев. Гости сумели отыграться в концовке — на 90+4-й минуте решающий гол забил Данила Хотулев.

«Сочи» сыграл вничью в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дениса Клюева. 3 декабря сочинцы объявили об уходе Александра Точилина.