Гол Кривцова на 90-й минуте принес «Краснодару» победу над ЦСКА в матче РПЛ
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Краснодар
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 90-й минуте забил Никита Кривцов.
«Краснодар» впервые в истории прошел календарный год без поражений в домашних матчах чемпионата России.
Набрав 38 очков, команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опережая петербургский «Зенит» на два балла. ЦСКА с 28 баллами располагается на восьмой строчке.
В следующем туре, который пройдет в начале марта, «Краснодар» примет казанский «Рубин», а ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом».