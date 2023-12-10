Гол Кривцова на 90-й минуте принес «Краснодару» победу над ЦСКА в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 90-й минуте забил Никита Кривцов.

«Краснодар» впервые в истории прошел календарный год без поражений в домашних матчах чемпионата России.

Набрав 38 очков, команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опережая петербургский «Зенит» на два балла. ЦСКА с 28 баллами располагается на восьмой строчке.