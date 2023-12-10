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22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кривцова на 90-й минуте принес «Краснодару» победу над ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Краснодар
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 90-й минуте забил Никита Кривцов.

«Краснодар» впервые в истории прошел календарный год без поражений в домашних матчах чемпионата России.

Набрав 38 очков, команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опережая петербургский «Зенит» на два балла. ЦСКА с 28 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре, который пройдет в начале марта, «Краснодар» примет казанский «Рубин», а ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом».

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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