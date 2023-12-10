Даку принес «Рубину» победу в матче с «Балтикой»

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на седьмой минуте забил Мирлинд Даку.

«Рубин», вернувшийся в РПЛ в этом сезоне, набрал 28 очков и идет на седьмой строчке в турнирной таблице. «Балтика» продлила серию без побед в РПЛ до шести матчей и с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место.