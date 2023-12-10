Даку принес «Рубину» победу в матче с «Балтикой»
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Казанский «Рубин» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Балтика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Казанский «Рубин» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на седьмой минуте забил Мирлинд Даку.
«Рубин», вернувшийся в РПЛ в этом сезоне, набрал 28 очков и идет на седьмой строчке в турнирной таблице. «Балтика» продлила серию без побед в РПЛ до шести матчей и с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место.
В следующем туре, который пройдет после зимней паузы