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22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даку принес «Рубину» победу в матче с «Балтикой»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Казанский «Рубин» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Балтика
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба "Рубина"

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на седьмой минуте забил Мирлинд Даку.

«Рубин», вернувшийся в РПЛ в этом сезоне, набрал 28 очков и идет на седьмой строчке в турнирной таблице. «Балтика» продлила серию без побед в РПЛ до шести матчей и с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место.

В следующем туре, который пройдет после зимней паузы 1—3 марта, казанцы на выезде сыграют против «Краснодара», а калининградская команда примет «Сочи».

Балтика
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
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