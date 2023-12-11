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02:04 (мск), источник: RT на русском

Титов не верит, что «Спартак» войдёт в тройку лучших по итогам сезона РПЛ

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые вряд ли будут серьезно бороться за тройку призеров национального чемпионата сезона-2023/24.

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Источник: РИА "Новости"

«“Спартак”, если брать и состав, и игру, скорее всего, в пятерке будет, но никак не в тройке», — цитирует Титова РИА Новости.

По его мнению, «Краснодар» выглядит здорово, у «быков» впервые есть шанс стать чемпионом. А петербургский «Зенит» — гегемон в последние пять лет.

«Мы видим, что “Локомотив” набрал форму, “Динамо” тоже здорово играет, ЦСКА тоже, плюс “Рубин” выглядит великолепно. Есть восьмерка, скажем так, “Спартак” сейчас в ней. Как будет дальше, посмотрим после сборов», — заключил Титов.

«Спартак» после 18 туров с 30 очками располагается на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).

Ранее Александр Бубнов заявил, что приход Рибалты в «Спартак» может пойти Абаскалю на пользу.

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