Титов не верит, что «Спартак» войдёт в тройку лучших по итогам сезона РПЛ

«“Спартак”, если брать и состав, и игру, скорее всего, в пятерке будет, но никак не в тройке», — цитирует Титова РИА Новости.

По его мнению, «Краснодар» выглядит здорово, у «быков» впервые есть шанс стать чемпионом. А петербургский «Зенит» — гегемон в последние пять лет.

«Мы видим, что “Локомотив” набрал форму, “Динамо” тоже здорово играет, ЦСКА тоже, плюс “Рубин” выглядит великолепно. Есть восьмерка, скажем так, “Спартак” сейчас в ней. Как будет дальше, посмотрим после сборов», — заключил Титов.

«Спартак» после 18 туров с 30 очками располагается на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (36).