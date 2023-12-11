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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не могу дать слово пацана, что станем чемпионами». Герои победы «Краснодара» над ЦСКА

Никита Кривцов и Эдуард Сперцян сначала соорудили гениальный угловой, а после ответили на вопросы «Чемпионата».

ЦСКА
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Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» в последнем матче 2023 года выгрыз победу над ЦСКА и благодаря ей ушёл на зимнюю паузу единоличным лидером. Победный гол в стиле «Ливерпуля» в игре с «Барселоной» организовали Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. После матча главные герои пообщались с «Чемпионатом».

Сперцян назвал эту передачу самой сумасшедшей в карьере

― Как тебе пришёл в голову этот угловой? Это же прям «Ливерпуль».

Во время загрузки произошла ошибка.


― Да, можно сравнить. Я увидел, что Кривцов стоит один, все отвёрнуты от мяча. Переглянулись с Никитой и сумели этот гол соорудить. Самая сумасшедшая голевая, которую я делал.

― Что про матч скажешь?
― Очень тяжёлый. В первом тайме многое не получалось, мало движения было в атаке. Во втором тайме выглядели лучше, были моменты. Слава богу, что выиграли.

― Назови три фактора, благодаря которым «Краснодар» уходит на перерыв на первом месте.
― Тяжёлый труд. Дисциплина. Вера. Вообще, мы все прибавили как команда. Всё идёт от главного тренера. Он в нас верит, а мы его понимаем и уважаем. Это очень важно. Поэтому мы там, где сейчас находимся.

Источник: РИА "Новости"

― Вокруг тебя снова много трансферных слухов. Как ты перенёс срыв трансфера в «Аякс» летом?
― Да нет, нормально всё. Значит, так и должно было произойти. Всё, что ни делается, ― всё к лучшему. Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут.

― Если «Краснодар» выиграет чемпионство, что сделаешь в первую очередь?
― Пойду поздравлять Сергея Николаевича (Галицкого. ― Прим. «Чемпионата»).

А Никита Кривцов дал слова пацана

— Это самый сумасшедший гол в твоей жизни по драматургии?
― Мне кажется, нет. Полтора года назад, когда обыграли ЦСКА тоже 1:0, покрасивее и покруче забил.

― Тебе как больше нравится? Дивок Кривцов или Никита Ориги? Ассоциации с угловым «Ливерпуля» слишком сильные.
― Лучше Дивок Кривцов, конечно (смеётся).

― Вы отрабатывали такой розыгрыш?
― Вообще никак. Увидели, что никто на мяч не смотрит, меня никто не держит. Спасибо большое Эдику, который это увидел, отдал передачу. Кажется, что она простая, но на деле отдать такой пас сложно. Всё нужно было вовремя сделать.

Источник: РИА "Новости"

― Что нужно сделать, чтобы в мае остаться на первой строчке?
― Банально, но продолжать выигрывать. Причём я не скажу, что мы прибавили в характере. Всё, что на поле, мы отрабатываем на тренировках, это наши слаженные действия. Мы чётко выполняем установку тренера. За счёт этого и выигрываем.

― «Слово пацана» в команде все смотрят?
― Да. Кроме иностранцев.

― Даёшь слово пацана, что выиграете титул в этом сезоне?
― Пока не могу ничего сказать. Сложно (смеётся).

― А какое даёшь?
― Что будем максимально стараться, потому что очень хотим в этом сезоне стать чемпионами.

Автор: Андрей Панков

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Первый тайм: 0:0
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