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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Егор Титов назвал два главных разочарования в составе «Спартака» в 2023 году

Легендарный футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков красно-белых разочаровал его в уходящем 2023 году.

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Источник: РИА "Новости"

«Футболистов у “Спартака” так много, что не знаешь, за что хвататься. Стандартная обойма — 20 игроков, а тут их намного больше — 25−27 человек.

Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся. И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьёзная травма Тавареша помогла ему оказаться в “Спартаке”. Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок “Спартака”.

Не знаю, обидится он на меня или нет, но в “Спартаке” в такой футбол не играют. Одно движение по бровке, мяч под левую ногу, а дальше — подача или разворот и пас назад. Разнообразия нет. Парень уже не молодой — видимо, такая школа, так учили. По мне, в “Спартаке” так играть нельзя. У тебя должно быть не одно-два решения, а четыре-пять. А у Рябчука решений минимум.

Ну и ошибки, которые он совершает, практически все результативные, поэтому сразу бросаются в глаза. Мы помним красную карточку в кубковом матче в Оренбурге и другие моменты. Так что разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух футболистов», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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