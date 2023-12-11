Главное открытие РПЛ в этом сезоне: мощный взлет «Пари НН», который стал настоящим феноменом

Первая часть РПЛ-2023/2024 закончена: возглавляемый «Краснодаром» чемпионат ушел на зимнюю паузу. 18 прошедших туров ожидаемо породили ряд сенсаций, тенденций и прочих поводов для детальных обсуждений. «Зенит» наконец-то не настолько неуязвим, чтобы не замечать попыток с ним конкурировать. Потративший больше всех в лиге этим летом «Спартак» приблизился к кадровой, но не игровой стабильности. «Динамо» Лички зацепилось за промежуточный топ-3, невзирая на фундаментальные проблемы в оборонительной линии. ЦСКА Федотова страдал сильнее всех из-за дефицита футболистов.

Поводов действительно хватает. Но внезапно одной из самых острых тем за последнее время стал спор между спортивными журналистами не касательно претендентов на чемпионство или хотя бы привычных топ-клубов РПЛ. Ничуть не менее интересным феноменом оказался самобытный «Пари НН» Сергея Юрана, закончивший осенний отрезок в десятке, несмотря на чрезвычайно скромный состав (клуб занимает предпоследнее место в лиге по общей стоимости игроков: данные Transfermarkt).

Серию реплик запустил пост комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина, обратившего внимание на показатели «Пари» в атакующих действиях. В них ведущий отследил некую статистическую аномалию: якобы согласно цифрам, команда Юрана забралась так высоко не совсем заслуженно.

Свои наблюдения Шнякин опубликовал еще в ноябре, но продолжают спорить по этому поводу до сих пор. В первую очередь, благодаря реакциям на них журналиста и аналитика Александра Дорского.

Дорский справедливо отмечал, что «Пари НН» силен в другом и забрался выше, чем от него этого ожидали, не случайно. Это иллюстрируется как статистикой (очевидной и продвинутой), так и комментариями других тренеров: например, упомянутого в публикации Сергея Семака.

Из чего же складывается противоречивость команды-открытия текущего сезона, кто прав и что ждет «Пари НН» дальше: давайте разбираться.

От борьбы за выживание до промежуточного места в топ-5 за полгода: при Юране «Пари НН» показал колоссальный прогресс

Ни о какой несправедливости текущего результата или «статистической аномалии» в случае с «Пари НН» речи действительно не идет, это очевидно. Невысокое качество атакующих действий команда Юрана компенсирует одной из лучших оборонительных линий РПЛ. В подобном дисбалансе нет ничего удивительного и уникального — это более-менее стандартная история.

Например, «Динамо» Марцела Лички по итогам 18 туров занимает третье место с конца по количеству допущенных моментов у своих ворот (25.90 xGA), что не мешало москвичам не проигрывать с сентября и уйти на перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице. «Краснодар» Ивича успешно борется с «Зенитом» на данном промежутке в первую очередь за счет низкой и качественной обороны (атакующие метрики у команды чуть похуже).

Юран использует сильные стороны своих футболистов и добивается с их помощью результата. Удивительно не то, на чем делает акцент Шнякин (хотя разница между атакующими и оборонительными показателями «Пари» действительно радикальна), а другое: насколько эффективно это получается у тренера.

Меньше «Пари НН» по итогам первой части текущего сезона в РПЛ пропустил только «Краснодар», который располагает принципиально иными финансовыми возможностями (да, даже «Зенит» позволил забить себе на один больше). «Пари» — второй клуб лиги с конца по размеру трансферного бюджета (1,2 млрд; меньше только у «Факела»), так что при выборе игрового вектора у тренерского штаба просто нет особых вариантов.

То, что Юран умеет строить команды от обороны, мы знали и до «Пари НН». Но в Нижнем Новгороде тренер действительно впечатляет в этом компоненте. По итогам 18 туров его команда занимает:

2 место в РПЛ по качеству допущенных моментов у своих ворот без учета пенальти, лучше только «Зенит»;

2 место в РПЛ по допущенным ударам из штрафной;

7 место по допущенным передачам в опасную зону.

Источник: fcnn.ru

Показатели «Пари НН» впечатляют еще сильнее, если вспомнить ситуацию, при которой Юран заходил в клуб. Он был назначен главным в концовке предыдущего чемпионата: команда шла в зоне стыков и была вынуждена играть против «Родины» за право не вылететь из РПЛ. Не без проблем, но с этой задачей Нижний справился.

Спустя всего несколько месяцев, в октябре, Нижний Новгород оказался на промежуточной пятой строчке — по итогам 11 туров. С точки зрения результата тренерский штаб Сергея Юрана показал колоссальный прогресс, умалять который стилевыми особенностями можно, разве что исходя из личных вкусовых предпочтений.

При всем этом следует отметить, что на обновление состава прошедшим летом «Пари НН» существенно не потратился. По информации Transfermarkt, по итогам трансферного окна клуб остался в плюсе, заработав миллион евро. Положительная разница была зафиксирована лишь у шести других представителей РПЛ — «Зенита» (в первую очередь за счет продажи Малкома), «Локо», ЦСКА, «Ростова» и «Сочи».

Из этих команд улучшение в плане результата мы можем зафиксировать только у «Пари». «Зенит» сенсационно ушел на перерыв лишь вторым, ЦСКА мучается с короткой скамейкой, «Локо» не может решить проблемы в обороне, «Ростов» демонстрирует результаты явно ниже ожидаемых, «Сочи» пока вообще стоит на прямой вылет.

Открытие РПЛ в этом сезоне — не только «Пари НН» в целом. В команде есть игрок, поразивший своим преображением

За счет чего Сергей Юран добился такого прогресса всего за несколько месяцев? Факторов несколько. Вышеупомянутый крен «Пари НН» в сторону более закрытого и низкого, оборонительного футбола произошел в первую очередь за счет перехода на постоянные 3−5−2 (до Юрана играли и 4−3−3, и 3−4−3). Само собой, важны и конкретные игроки, исполняющие роли в этой схеме.

Отчасти промежуточный успех клуба определили точечные подписания: например, Александра Трошечкина (провел 17 матчей в нынешнем розыгрыше РПЛ), Боселли и Зе Турбо (выходят не в каждой игре, но оба занимают 3−4 место по результативным действиям в команде), арендованного у «Динамо» с правом выкупа Карапузова (универсальный футболист, игравший у Юрана на разных ролях и в центре, и латераля).

Причем последний (и не только он) уточняет — в команде оказался во многом благодаря именно главному тренеру:

«Разговаривал ли со мной Юран перед переходом? Да, он хотел меня видеть. Разговаривал с ним, и не раз, пока все решалось между клубами. Это больше всего меня заинтересовало, поэтому захотел поехать работать в Нижний Новгород», — говорил Карапузов осенью.

Конечно, дело не только в новых игроках, которых у «Пари» летом было не так много. Также решают те роли, которые исполняют футболисты, оказавшиеся в клубе еще до назначения Юрана.

Прогресс года показал Эдгар Севикян, который ни разу не забивал в прошлом чемпионате, а в текущем оформил уже четыре мяча (плюс три в Кубке) и стал одним из лучших в лиге по успешным обводкам (седьмое место во всем чемпионате). Севикяну в системе Юрана нашлась идеальная роль: переведенный в центр нападения полузащитник преобразился. Он прекрасно опускается вглубь под контратаки, придерживает мяч в ожидании партнеров и в целом моментально переключается при переходе от обороны к атаке, что так важно в новом «Пари НН».

Действия Севикяна и с мячом, и без мяча настолько впечатляли в первой части сезона, что на него обратили внимание в сборной России. Футболист, действующий в клубе в паре с Николаем Калинским, выбрал Армению: теперь он востребован и там.

В сборных среди подопечных Юрана заинтересовались не только Севикяном. Виктор Александров и Ярослав Михайлов тоже получали приглашения. Михайлов вскоре после этого был выкуплен «Зенитом» — и отправился в «Оренбург», где в отрыве от Юрана 20-летний полузащитник играет совсем не регулярно.

При Юране дебютного вызова в сборную добился даже вратарь: Артур Нигматуллин отправился в национальную команду первый раз в 32 года. А до этого стал лучшим игроком «Пари НН» в октябре в том числе за роскошную голевую на Севикяна в матче с «Крыльями».

«Команда заряжена. Максимально заряжена. Это каждого эпизода касается. Есть уверенность, что все для вашей команды в этом сезоне хорошо закончится? У меня есть», — фиксировал Нигматуллин еще в конце прошлого чемпионата.

Источник: fcnn.ru

Футболисты «Пари» неоднократно отмечали менторскую работу Юрана. Мотивирует игроков тренер самым надежным способом:

«Мотивация? Она очень простая, но всегда работает. Сергей Николаевич часто нам говорит: “Ребята, все очень просто. Выигрываете — даю четыре выходных, нет — собираемся на тренировке через день после игры. Хотите провести время с семьей — побеждайте!” В этом сезоне стабильно работало», — объяснял Дмитрий Тихий.

«Чем крут Сергей Юран? Психологией. Говорит ли он что-то конкретное в раздевалке? Он чувствует, статусом берет. Никаких таких цитат не приводит. Просто он сам поиграл на высоком уровне, прошел через многое и как тренер, и как игрок. Поэтому ему не нужно ничего особо выдумывать. Он сам знает, как здесь все работает — в нашем футболе в том числе», — комментарий Александра Трошечкина.

Лучший футболист «Пари НН» в оборонительной линии Кирилл Гоцук (занимает второе место в РПЛ по количеству выигранных единоборств) говорил на этот счет более подробно:

«Нигматуллин сказал, что Юран внушает команде, что ей всегда по силам побеждать? Такие слова записываются в подкорку. Это правильная ментальность, ты не должен смотреть, кто играет против тебя. Ты должен изучать соперника, но настрой должен быть один — победа. Юран давно в футболе, читал его интервью и смотрел передачи еще задолго до того, как он стал нашим тренером. Это большой футболист, повидал в футболе в разы больше многих из нас».

Конечно, у Юрана и «Пари НН» далеко не все идеально. Но потенциал для развития налицо

«Пари НН» мощно выстрелил в этом сезоне и пока что показывает несоизмеримо больше по сравнению с тем, чего от него ожидали на старте чемпионата. Но проблемы у Нижнего Новгорода, естественно, есть. Главную из них и очевидную, заблуждаясь разве что в общих выводах, фиксировал вышеупомянутый Дмитрий Шнякин: команде Юрана действительно необходимо добавлять в качестве атакующих действий. Чтобы закрепиться в первой восьмерке, «Пари» должен забивать больше.

В особенности — на чужом поле. За 18 туров Нижний Новгород лишь дважды сыграл вничью на выезде и не одержал ни одной победы. Статус домашней команды (7 побед в 9 матчах) пока позволяет компенсировать настолько жуткую статистику, но весной в этом компоненте «Пари НН» нужно менять ситуацию. Если это удастся сделать, у команды Юрана будут все шансы зацепиться даже за топ-6.

Источник: fcnn.ru

За счет чего это можно сделать? Это успел объяснить сам главный тренер:

«Я хочу, чтобы команда доминировала, играла на победу. Не всегда это получается. Думаю, в зимнюю паузу появятся 2−3 квалифицированных футболиста. Нужно усиливаться», — говорил Юран после победы над «Уралом».

Выше в турнирной таблице «Пари НН» мог оказаться и сейчас, если бы не ряд не самых приятных факторов: неочевидные судейские решения не в пользу Нижнего Новгорода в матчах с «Зенитом» и «Спартаком», болезнь ряда футболистов перед «Зенитом», особенности календаря — в первом круге «Пари НН» играл против «Динамо», ЦСКА и «Локо» на выезде (а с гостевыми играми у команды, как мы уже сказали, есть проблемы).

Многое в перспективах Нижнего Новгорода будет зависеть от того, как клуб проведет зимнее трансферное окно. Потенциал команды налицо — быть может, с помощью легендарного Олега Романцева, приглашенного на пост советника, «Пари НН» удивит нас весной еще больше.