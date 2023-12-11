Семин назвал лучшего тренера РПЛ в первой части сезона
Легенда отечественного тренерского цеха Юрий Семин назвал лучшую команду, лучшего тренера и лучшего игрока в чемпионате России по итогам первой части сезона-2023/24.
Легенда отечественного тренерского цеха Юрий Семин назвал лучшую команду, лучшего тренера и лучшего игрока в чемпионате России по итогам первой части сезона-2023/24.
«Лучшая команда — та, которая на первом месте. Лучший игрок — наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян. Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя. Как мне работа Ивича? Ивич — это тренер, мне кажется, тот, который знает, как выигрывать, а выигрывают те команды, которые хорошо играют в обороне. И Ивич на сегодняшний момент играет в обороне лучше всех.
Есть ли шансы у “Краснодара” выиграть титул чемпиона России? А как вы думаете, есть ли у них шансы, если они на первом месте? Странный вопрос. “Зенит” выигрывает несколько чемпионств подряд? И что? Я уже сказал о том, что у команды “Краснодар” есть тренер, который уделяет большое внимание обороне. Раньше не уделяли, а сейчас уделяет, а тот, кто меньше пропускает, становится чемпионом», — приводит слова Семина «ВсеПроСпорт».
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» на 2 очка. Возглавляемый Юраном «Пари НН» занимает 9-е место, отставая от топ-3 на 8 очков.